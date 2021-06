À la télé ce soir: «Friends: The Reunion» et «Sur le front»

« Friends : The Reunion », 20h45 sur Tipik

17 ans après la diffusion du dernier épisode de la série culte, les six acteurs de « Friends » reviennent sur le plateau de la série. Aux côtés de James Corden, sur le mythique canapé du Central Perk, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer évoquent leurs souvenirs.

« Sur le front », 20h50 sur France 5

C'est en apprenant le décès, en 2020, d'Homéro Gomez, le créateur d'un sanctuaire pour les papillons au Mexique, qu'Hugo Clément a décidé de s'intéresser aux femmes et aux hommes qui risquent leurs vies pour sauver des espèces en danger. L'équipe de « Sur le front » a enquêté au Mexique, en République démocratique du Congo et en France.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Une étrange affaire », à 21h05 sur C8 - Trois étoiles

Prix Louis-Delluc, Ours d’Argent pour Michel Piccoli, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Nathalie Baye et Prix Jean-Gabin pour Gérard Lanvin, un… étrange récit sur le thème de la fascination du pouvoir et du harcèlement en milieu d’entreprise. Tiré d’un Renaudot incroyablement prémonitoire de Jean-Marc Roberts quant à l’ère des super-managers, un drame d’exception.

« The Town », à 22h45 sur France 2 - Deux étoiles

L’un des rares thrillers contemporains de grande envergure qui tiennent la route de A à Z ! L’auteur connaît la ville comme sa poche et ça se remarque à tous les… coins de rue. Subtil mélange aussi d’ambiance et de références, en particulier celles qui renvoient à « Heat » de Michael Mann, l’un des meilleurs polars de la fin du siècle dernier, et à l’« Ultime razzia », le premier grand film de Stanley Kubrick.

« Captain Fantastic », à 21h00 sur Arte - Deux étoiles

Acteur de seconds rôles et de séries télé, Matt Ross a écrit et réalisé cet original portrait de groupe frondeur et contestataire. Une première œuvre d’ambition et triomphalement accueillie en France surtout, avec un prix de la mise en scène à Cannes (section « Un certain regard ») et deux distinctions à Deauville (prix du Jury et prix du Public). Plus proche du « Little Miss Sunshine » des Dayton et Faris que de « Into the Wild » de Penn, ce road-movie utopiste, militant et tragicomique, met une fois de plus en lumière le charisme de Viggo Mortensen.

« Volcano », à 20h00 sur Club RTL - Une étoile

Avec des effets spéciaux qui flairent parfois le bricolage et un doublage à la va-vite, ce film catastrophe a plutôt les allures d’une production télévisée. C’est de là que venait l’Anglais Mick Jackson, avant de passer brièvement au grand écran, grâce surtout à « Bodyguard ». Il y est retourné définitivement depuis.

« All Inclusive », à 21h10 sur TF1 - Une étoile

Thierry Lhermitte et Josiane Balasko apportent une – très – légère touche de « Bronzés » à ce titre poussant le nanar franchouillard à un degré sans doute jamais atteint. Rien n’est épargné par le tandem François-Xavier Demaison et Franck Dubosc, ce dernier aussi à la coécriture.