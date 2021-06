Les Pays-Bas se déchirent sur la question du carrosse doré du roi (vidéo)

Il brille de mille feux avec ses feuilles plaquées or. Pendant cinq ans, le carrosse du roi des Pays-Bas a été entièrement restauré pour lui rendre sa beauté originelle, c’est-à-dire comme il apparaissait à la fin du XIXe siècle. Le problème, c’est qu’à cette époque-là, la monarchie néerlandaise a eu la (mauvaise) idée de représenter sur les richesses obtenues par le pays via ses colonies. Il a donc suffi que le carrosse soit présenté lors d’une exposition pour que l’affaire fasse polémique, mettant ainsi le roi dans une position délicate et forçant les plus hauts responsables politiques à réagir.

Récupérer ou pas le carrosse : le dilemme de Willem-Alexander

C’est notamment une image présente sur le carrosse qui sème la zizanie. On y voit des esclaves noirs s’agenouillant devant une allégorie des Pays-Bas assise sur son trône et donnant les biens produits sur leurs terres (essentiellement de la nourriture). Soumis, ils ne peuvent que s’incliner face à la toute puissante Nederlandse Maagd » (la vierge néerlandaise). Pendant longtemps, cette représentation n’a pas vraiment fait parler d’elle. Mais aujourd’hui, à l’époque du Black Lives Matter, ça passe beaucoup moins bien.

Dès lors, une question se pose : une fois l’exposition sur le carrosse doré, le gouden koets, terminée, que faire de celui-ci ? Normalement, il aurait dû être réutilisé par le roi puisqu’il est un symbole même de la puissance de la monarchie. Mais au vu du contexte, Willem-Alexander prendra-t-il le risque d’être lui-même accusé de racisme à chaque fois qu’il pavanera dans son beau carrosse ?

Même le Premier ministre, Mark Rutte, a été amené à se prononcer sur l’affaire. Pour sa part, le libéral-conservateur se montre clément vis-à-vis du carrosse, louant même une « magnifique » voiture. « Réécrire l'histoire en défigurant le Carrosse Doré, je n'y suis pas favorable », dit-il en mettant en garde ceux qui voudraient modifier les images présentes sur le gouden koets.

Maintenant, c’est au roi à se positionner. Soit il récupère sa voiture longuement restaurée, soit il la remplace par un autre modèle, le carrosse de verre. Il y a un an, il déclarait que le gouden koets faisait « partie du patrimoine néerlandais » et aujourd’hui, il se dit « satisfait » de la restauration. Est-ce que cela veut dire qu’il le reprendra ? Impossible de le savoir. En attendant, la commissaire principale du musée d'Amsterdam, Annemarie de Wildt, assure que l’avis du public visitant l’exposition abritant le gouden koets sera recueilli à ce sujet. Cela pourrait faire pencher la balance d’un côté ou de l’autre.