L’impressionnante transformation d’une candidate de Koh-Lanta (photo)

Les fans assidus de Koh-Lanta n’auront probablement pas oublié Alix, la coach sportive de la saison des « 4 Terres » et éliminée au 32ème jour. Ce vendredi, elle a publié un montage avec deux images d’elle : une d’aujourd’hui et l’autre il y a huit ans. Le résultat de son entraînement physique intensif est plus que visible, au point de troubler les internautes.

« T’es sûre que c’est toi à gauche ? »

Sur l’ancienne image, on la voit le visage plutôt rond, grand sourire, un peu coquette même. Désormais, changement total. Alix apparaît avec les joues moins saillantes, le regard beaucoup plus grave, les cheveux sombres et surtout les pectoraux bien dessinés. En commentaire, elle écrit : « Cultiver la patience est la manière la plus efficace de faire tourner la roue de la transformation ».

Un changement de physique qui en a déboussolé plus d’un sur Instagram. « T’es sûre que c’est toi à gauche ? », demande un internaute. Beaucoup d’autres disent qu’elle est « magnifique », l’intéressée réagissant parfois avec des cœurs et des remerciements. Cette préparation sportive lui sera en tout cas d’une grande aide puisqu’elle a été retenue pour participer à l’édition All Stars. Le tournage s’est achevé le 17 mai dernier et si aucune date de diffusion n’a été dévoilé, il est probable que cela soit prévu pour la rentrée 2021.