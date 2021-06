Le monde du sport sous le choc: Philousports, star de Twitter, est mort

Il était une des figures les plus connues chez les amateurs de sport français et ce samedi, son décès a été annoncé par ses agents. Philippe Vignolo, alias @Philousports, a en effet rendu l’âme des suites d’une crise cardiaque, alors qu’il était seulement âgé de 49 ans. « Nous avons l’immense tristesse de vous annoncer le décès de notre Philousports tant aimé. Nous aurions aimé ne jamais avoir à le faire. Vous étiez tout pour lui. Il vous aimait tant », explique un tweet officiel. Une déclaration qui a été suivie par de nombreux hommages.

« Une admirable personne »

Ce passionné de sports, surtout de football, était suivi par près de 260.000 personnes. « Ce qui me touche, c'est les gens qui te disent que tu sers à quelque chose. Tu n'es pas inutile. C'est ça que je veux être, quand je ne serai plus là : qu'on dise 'putain, Philou il ferait ça’ », disait-il ce vendredi à Brut. Peu avant son décès, Philippe Vignolo publiait encore plusieurs tweets, d’où le fait que ses abonnés aient été encore plus surpris par sa mort. Il était atteint d’une myopathie et se déplaçait en fauteuil roulant.

Rapidement, des grands joueurs de football ont pris la parole pour saluer la mémoire de cette figure populaire. « Une admirable personne, avec qui j’ai eu la chance d’échanger. Un exemple pour tous. Un amoureux du foot et de la vie. Une triste nouvelle. Repose en paix mon Philou », écrit par exemple Kylian Mbappé. Ce dernier a été suivi par plusieurs fédérations de football, dont les clubs de Nantes, Marseille et Saint-Etienne.