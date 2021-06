À la télé ce soir: le match Belgique-Finlande et la fête de la musique

« Football : Euro », 20h50 sur La Une

Après la Russie et le Danemark, les Diables rouges terminent cette phase de groupes contre la Finlande, dans le stade Kretovski de Saint-Pétersbourg. Les Finlandais participent pour la première fois à une phase finale de l'Euro et ils n'auront rien à perdre contre l'équipe numéro un au classement de la FIFA. Ils compteront notamment sur leur attaquant vedette, Teemu Pukki. Mais en face, la Belgique, emmenée par Romelu Lukaku, fait figure de grande favorite, elle qui a tout écrasé en qualifications et qui a terminé à la 3e place de la dernière Coupe du monde.

« La fête de la musique », 21h05 sur France 2

Comme tous les ans depuis 1982, le 21 juin, date du début de l'été dans l'hémisphère nord, donne lieu à une grande fête populaire qui met la musique à l'honneur. France 2 propose cette année encore une soirée exceptionnelle qui mélange les genres pour offrir aux téléspectateurs le meilleur des musiques d'aujourd'hui.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Usual Suspects », à 20h00 sur Club RTL - Trois étoiles

Ce thriller d’ambiance hors norme qui fit de Kevin Spacey une vraie star du jour au lendemain doit l’essentiel de son génie au brillant script original de Christopher McQuarrie, futur… réalisateur de « Mission impossible 5 » qui a très efficacement prolongé la saga.

« 12 Years a Slave », à 20h50 sur France 5 - Trois étoiles

L’adaptation du roman autobiographique de Solomon Northrup publié en 1853 et qui joua un rôle probablement décisif dans la lutte pour la liberté des « Blacks » chez l’Oncle Sam : un film magistral récompensé par l’Oscar dans la catégorie reine du meilleur film dont le caractère et le style « british » ne mentent pas, avec derrière la caméra l’auteur londonien de couleur du fameux « Hunger ». On a beau savoir que l’histoire va s’achever sur un « happy end » historique, la qualité de sa reconstitution et son intensité dramatique en font un « must » évident pour tous cinéphiles grand public. Les vrais…

« La discrète », à 20h55 sur Arte - Deux étoiles

La comédie romantique qui a révélé tout le style de Fabrice Luchini, au phrasé déjà unique. Déclarée César du meilleur espoir féminin, Judith Henri n’a pas fait la grande carrière espérée, tandis que l’auteur est revenu à l’avant-plan grâce à son « Hermine » et… l’acteur de ses débuts.

« Je suis un soldat », à 21h55 sur Club RTL - Deux étoiles

Dans ce drame familial paradoxalement intense et superficiel, Louise Bourgoin passe artistiquement à la vitesse supérieure :dans un rôle censé cracra, elle n’en est que plus sublime, et ce n’est pas le bouquet final du titre qui nous contredira ! Marqué aussi par le grand retour de Jean-Hugues Anglade, l’ouvrage vaut du reste surtout par son caractère dénonciateur. Aussi scrupuleusement détaillé, le trafic de chiens, c’est vraiment abominable…

« La croisière », à 20h25 sur RTL-TVI - Une étoile

Cette comédie caricaturale s’articule autour de quiproquos pas toujours imprévisibles et d’un quatuor d’actrices n’hésitant pas à épaissir le ton, à l’image d’une Marilou Berry déchaînée. En fait, la vraie star du film est le MSC Fantasia, alors plus grand paquebot du monde avec ses 333 mètres de long et près de 70 mètres de haut.