Les acteurs de «La Casa de Papel» émus par le final: «on a tous pleuré comme des bébés»

Cette fois-ci, c’est le clap de fin pour « La Casa de Papel ». La dernière partie de la série sera diffusée en deux salves : le 3 septembre et le 3 décembre. Il faudra alors dire adieu au fameux Professeur et à ses acolytes. Evidemment, cela n’est pas sans affecter les acteurs principaux, qui ont vécu une histoire commune forte depuis les débuts de la série en 2017. C’est ce qu’ils confirment lors d’interviews à la presse.

La même émotion qu’avec « la fin du lycée »

Premier exemple : Darko Perić (Helsinki), interrogé à ce sujet par 7sur7. L’acteur serbe, qui ne s’attendait pas du tout à un tel succès, raconte une fin de tournage déchirante. « Ne me demandez pas comment je l’ai vécu : on a tous pleuré comme des bébés. C’était une journée très triste. Je suis un pleurnichard, un gars très émotif. Je suis un grand, mais très émotif », confie-t-il.

Pour lui, la fin de la série, c’est un peu comme « la fin du lycée ». « Vous savez que vous verrez encore vos amis, mais ça ne sera plus jamais pareil. Chaque année, ma mère organise une réunion avec ses amis du lycée. J’espère que nous ferons la même chose avec le casting. En ce moment, nous sommes tous très fatigués. Nous sommes nombreux à avoir de nouveaux projets - des projets beaucoup plus intéressants à un niveau personnel. Mais j’espère qu’après, nous nous reverrons ».

« Je regarde en arrière et je me mets à pleurer »

Autre personnage emblématique de « La Casa de Papel » : l'inspecteur Raquel Murillo, ou Lisbonne, interprétée par Itziar Ituño. Interviewée par la presse espagnole, cette dernière confirme « le vide » que va laisser l’arrête de la série. « Je regarde en arrière et je vois comment tout a commencé et ce que nous avons construit et je me mets à pleurer », avoue-t-elle. « Imaginez que vous lancez une série pendant huit mois à la télévision et quand elle passe sur la plateforme, cela devient cinq ans. Cela a été très excitant de fermer cette dernière porte et de se dire au revoir. Cela a changé nos vies ».

Comme pour Darko Perić, le plus dur pour elle, c’est « de dire au revoir à la grande famille qu'ils ont formée toutes ces années ». « La fin a été, d'une part, un soulagement car le tournage est très intense et demande beaucoup, mais d'autre part je laisse derrière moi une famille », dit-elle.