À la télé ce soir : le téléfilm «Jusqu’à ce que la mort nous unisse» et «Twilight 4, 1ère partie»

« Jusqu’à ce que la mort nous unisse », 21h05 sur France 3

Les habitants du petit village de Colmars-les-Alpes sont bouleversés après la découverte du corps sans vie d'un garde moniteur du parc du Mercantour. Contre l'avis de tous, Vincent Lapaz, guide de haute montagne, tente de convaincre l'adjudante Servane Breitenbach que son ami d'enfance a été assassiné...

« Twilight : Chapitre 4 - Révélation, 1ère partie », 20h15 sur AB3

Bella a fait son choix et accepté d'épouser Edward. Le jeune couple se rend à Rio de Janeiro pour sa lune de miel. A leur retour, Bella est enceinte. Mais la naissance se passe très mal et, alors qu'elle risque de périr, Bella accepte de devenir immortelle. Désormais, tout va se précipiter...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« The Truman Show », à 20h10 sur Plug RTL - Trois étoiles

Le thème de la télé-réalité poussé à son paroxysme<UN>: en matière de démonstration par l’absurde, l’ouvrage n’a pas pris l’ombre d’une ride. Pertinent mélange de comédie et de suspense. Un film unique à l’image d’un Jim Carrey qui profita allègrement de l’occasion pour confondre magistralement tous ses détracteurs.

« Palais Royal », à 20h25 sur RLT-TVI - Trois étoiles

Un pamphlet d’une rare pertinence qui s’inspirait de la destinée tragique de Lady Di. Dans un mélange presque inattendu et brillant d’humour grinçant, de comique de situation, d’amusants rebondissements voire de suspense, ce film constitue ce qu’on appelle un spectacle total. On ricane, on rit, on pleure presque mais, surtout, on réfléchit.

« American Beauty », à 22h00 sur Plug RTL - Trois étoiles

Cinq Oscars dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur pour Kevin Spacey, ce drame familial mérite de garder son statut nonobstant la déchéance du susvisé, alors habitué aux personnages scabreux littéralement angélisés, du style de l’escroc faussement boiteux de « Usual Suspects » et du « serial killer » de « Seven ».

« Le diable s’habille en Prada », à 21h05 sur TF1 - Deux étoiles

Toute la réussite de cette comédie très hollywoodienne (dans son épilogue surtout…) repose sur le charisme inconditionnel de Meryl Streep, qui pour l’occasion, s’enrichit de bien belles parures. Dans le genre, une œuvre qu’on pourrait dès lors qualifier de spectaculaire au sens premier du terme.

« Tout de suite maintenant », à 22h25 sur RTL-TVI - Deux étoiles

Après « Cherchez Hortense », le scénariste habituel des Jacques Rivette et André Téchiné a repris sa caméra pour ce thriller financier tout à fait dans l’air du temps, offrant derechef à sa fille Agathe un premier vrai grand rôle, devant les Lambert Wilson, Isabelle Huppert, Vincent Lacoste et feu Jean-Pierre Bacri.