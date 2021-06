Arnaud de la Croix dévoile une autre facette du père de Tintin : son goût pour l’étrange et l’invisible.

Hergé était un homme érudit, sensible et ouvert à bien d’autres dimensions que celle des mondes connus. Telle est la piste suivie par l’auteur belge Arnaud de la Croix dans un livre étonnant sur le maître belge de la BD. Une sorte de face cachée, qui porte bien son nom. Pour Hergé, ce fut une passion, enrichie de recherches et d’allusions précises dans ses albums. Loin du simple conteur d’aventures autour de son héros…

Hergé avait donc la passion des sciences occultes ? ...