Mallory Gabsi va ouvrir son propre restaurant

Après les restos éphémères et les foodbox, le demi-finaliste de Top Chef Mallory Gabsi a décidé de franchir l’étape ultime : ouvrir son restaurant à lui, permanent cette fois-ci. C’est ce qu’il révèle à Sudpresse ce mardi 22 juin, soit un an jour pour jour après la fin de sa saison de Top Chef. Il a par ailleurs une autre surprise dans les fourneaux.

Un projet auto-financé

Quand il lui est demandé ce qu’il prévoit de faire pour l’instant, le cuisinier né à Ixelles dévoile son projet. « J’ai décidé d’ouvrir un restaurant d’ici la fin de l’année », se réjouit-il. « J’ai fait des collaborations pour financer mon projet tout seul sans devoir faire appel à des financiers, ce qui est le cas. J’ai travaillé, j’ai mis des sous de côté, donc je vais pouvoir ouvrir mon resto ».

Il faudra donc attendre encore un peu avant de pouvoir s’attabler à son adresse. D’ici là, les Belges pourront quand même goûter à ses plats mais via un projet annexe. « Pour s’amuser, cet été, on devrait ouvrir un resto éphémère, en région bruxelloise. Il y aura peut-être aussi quelque chose à Paris, pour trois jours, où on fera de la cuisine belge », fait-il savoir.