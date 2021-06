Justin Bieber demande à être reçu à l’Elysée, Emmanuel Macron l’accueille

Ce 21 juin, fête de la musique oblige, le président français a mis les artistes à l’honneur. Mais une célébrité s’est fait remarquer un peu plus que les autres. Il s’agit de Justin Bieber, de passage à Paname pour quelques jours. Selon BFMTV, le Canadien en aurait profité pour demander expressément à l’Elysée d’être accueilli par le chef d’Etat. Manifestement, celui-ci a accepté puisqu’au cours de la journée, la star n’a pas manqué de relater sa rencontre.

Reçu tel un chef d’Etat

Pendant près d’une heure durant l’après-midi, Justin Bieber a donc eu une entrevue avec Emmanuel et Brigitte Macron, tout en étant accompagné de son épouse, la mannequin Hailey Baldwin. Sur une photo publiée sur Instagram, les quatre apparaissent dans le bureau du président à l’Elysée. Ils auraient notamment évoqué des questions liées à la jeunesse et aux problèmes climatiques.

De fait, il aurait semblé logique que l’artiste soit en quelque sorte la surprise du concert donné justement quelques heures plus tard dans les jardins de l’Elysée pour la fête de la musique. Mais finalement, non ! Selon Sudpresse, le couple a néanmoins profité du spectacle. Une heure après la publication de la photo de sa rencontre avec le président, Justin Bieber apparaissait sur Instagram non plus en costume mais avec un sweater.

Il ne s’agit pas de la première fois qu’Emmanuel Macron se permet de recevoir aussi bien une célébrité à l’Elysée. En 2017, peu après son élection, Emmanuel Macron avait notamment reçu Rihanna. Elle était venue dans le cadre de sa fondation pour l’éducation.