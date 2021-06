Alzheimer : un nouvel espoir

Le 7 juin dernier fera peut-être date dans l’histoire de la lutte contre la maladie d’Alzheimer. Ce jour-là, la FDA (Food and Drug Administration) a donné son accord pour autoriser un nouveau traitement contre cette terrible maladie qui touche plus de cinquante millions de personnes à travers le monde – soit un Belge sur 20 actuellement – et dont le nombre de victimes devrait tripler d’ici à 2050. La molécule qui est à l’origine de cette avancée tant espérée est l’Aducanumab. Elle a été développée conjointement par Biogen et Eisai, deux laboratoires de pointe, le premier américain, le...