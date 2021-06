Le trésor perdu du Congo

Comment un pays aux ressources naturelles aussi riches est-il toujours l’un des plus pauvres du monde ? Erik Bruyland répond dans son ouvrage « Cobalt Blues ».

Mine de cuivre et de cobalt au Congo. - BelgaImage

Le sous-sol congolais contient au moins 10 % des réserves mondiales de cuivre et 60 % de celles de cobalt, surnommé l’or bleu. Cobalt et cuivre sont deux substances indispensables pour le développement des nouvelles technologies, de l’informatique de pointe aux voitures électriques. Mais la République démocratique du Congo reste pourtant, malgré ses ressources naturelles phénoménales, l’un des pays les plus pauvres du monde.

Comment est-ce possible ? Comment un pays potentiellement si riche peut-il être si pauvre ? La Belgique a-...