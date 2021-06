Chasseurs de microbes (20)

Du XVIIe siècle à Louis Pasteur, Paul De Kruif raconte dans un livre passionnant l’existence hors normes et les découvertes magnifiques de grands savants, pionniers de la science et bienfaiteurs de l’humanité.

Les membres du Comité regardaient, indécis, le brillant microscope. « Nous sommes fermiers et ignorons le maniement de cet instrument », objectèrent-ils… Ils étaient méfiants et ne croyaient pas à cette machine qui leur paraissait ultramoderne ! Alors l’homme d’affaires caché en Pasteur reparut. « C’est ridicule, répondit-il. J’ai une fillette de huit ans, qui manie sans difficulté ce microscope. Elle est parfaitement capable de déceler ces petits globules, ces corpuscules… et vous, des adultes, tenteriez de me faire croire que vous ne pouvez...