Covid-19: le président philippin menace de prison ceux qui refusent le vaccin

Ce lundi soir, le président philippin Rodrigo Duterte a tapé du poing sur la table avec une menace pour le moins radicale. Alors que le pays insulaire fait face à une vague importante de cas de Covid-19, notamment due au variant Delta, le chef de l’Etat a déclaré lors d’une allocution télévisée que tous ceux qui refuseront le vaccin anti-Covid seront jetés en prison. Une sanction qui paraît cela dit à moitié crédible vu le contexte local.

Une situation sanitaire catastrophique et une menace qui pourrait faire pschitt

Selon le président, connu pour ses déclarations populistes, ceux qui refusent le vaccin sont des « idiots » et prône « l’urgence nationale » pour justifier sa mesure. « Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, je vous ferai arrêter », dit-il. Le chef de l’Etat philippin assure que des listes seront établies en ce sens. « Je pense que le président vient d’utiliser des termes clairs pour faire comprendre que nous devons nous faire vacciner et obtenir l’immunité collective dès que possible », a ajouté mardi le ministre de la Justice, Menargo Guevarra.

A ce jour, les Philippines ont injecté près de 8.400.000 doses, et seulement 2,1 millions de personnes sont entièrement vaccinées sur une population totale de 110 millions. En pourcentage, cela veut dire qu’environ 5,7% de la population a reçu au moins une dose et que seulement 1,9% des Philippins sont entièrement vaccinés. En parallèle, outre un pic de contamination en avril dernier, le nombre de malades du Covid-19 n’a jamais été aussi important qu’aujourd’hui aux Philippines. Il en est de même pour les décès.

Cette situation explique sûrement en partie la volonté de Rodrigo Duterte d’accélérer la campagne de vaccination. Cela dit, la menace d’emprisonnement paraît peu crédible vu la surpopulation des prisons du pays. En 2019, le New York Times montrait une situation catastrophique dans les établissements carcéraux de la capitale, Manille, remplis par les trafiquants de drogue. On peut donc se demander où seraient mis les réticents à la vaccination si la peine est bel et bien appliquée. Le ministre de la Justice a d’ailleurs rappelé ce mardi qu’aucune loi ne criminalisait le refus de vaccination.