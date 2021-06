Le pain, aliment universel

L’histoire du pain démarre à l’époque du Paléolithique supérieur. Les traces les plus anciennes retrouvées évoquant la préparation de pain remontent à quelque 30.000 ans. Ainsi, sur des pierres grossièrement taillées, mais qui ressemblent pour l’une à un mortier et l’autre à un pilon, des archéologues ont constaté la présence de grains d’amidon provenant de roseaux et de fougères. Les rhizomes utilisés étant toxiques, les chercheurs en ont déduit que ces racines étaient épluchées, puis broyées et ensuite cuites. Ce qui permettait de les consommer. Ce pain rudimentaire fut créé avant même...