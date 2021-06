Saule: «Il fallait que je sorte de ma zone de confort»

Saule est de retour et nous invite à vivre notre vie à fond et « Dare-Dare ».

On l’aime bien Saule, alias Baptiste Lalieu, ce grand bonhomme au cœur tendre, qui porte ses fragilités en bandoulière et dont la passion pour les ritournelles efficaces et très bien torchées ne s’est jamais démentie. Le voici qui revient avec un quatrième album à découvrir « Dare-Dare », comme dans « de toute urgence ». Mais aussi, « Dare-Dare » comme « oser » en anglais. Puisque, pour mieux nous séduire, le quadra est largement sorti de sa zone de confort et a profité du confinement pour déconfiner des zones de son âme qu’on n’avait pas encore...