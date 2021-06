De 2 à 8 joueurs et à partir de 10 ans.

Voici un nouveau jeu d’association d’idées particulièrement déjanté ! À l’intérieur de cette belle boîte, vous trouverez de nombreux dés colorés et des fiches pour y inscrire toutes vos associations. L’idée est simplissime : créer des combinaisons entre dix paires de dés. Là où c’est particulièrement malin, c’est que vous n’aurez que 3 minutes (le temps du sablier) pour faire vos dix associations. Et 3 minutes, cela passe très vite ! Ensuite, pour octroyer les points aux joueurs, c’est simple : chaque combinaison commune entre plusieurs joueurs rapportera deux points et...