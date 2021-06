Vive les vacances!

Les vacances sont quelque chose de très ancien. Déjà durant l’Antiquité, les riches Romains fuyaient leur ville en été quand il faisait étouffant et allaient se reposer et prendre le frais à la campagne.

Au Moyen Âge, les gens riches continueront à le faire et c’est à cette époque que les petites gens vont aussi pouvoir arrêter de travailler, mais pour des motifs religieux comme le dimanche qui devait être consacré au Seigneur et à la prière. En plus du dimanche, l’Église multiplie les journées où on ne travaille pas pour toutes sortes d’autres fêtes religieuses, comme la fête du saint de la Paroisse, ou les commémorations d’événements bibliques comme Pâques ou l’Ascension.

Les premières vacances données à des étudiants le seront en 1231 quand le...