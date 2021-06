Air de familles: drogues et grossesse

Consommer des drogues, même considérées comme douces, mais aussi de l’alcool ou des médicaments quand on est enceinte comporte des risques à la fois pour le bon déroulement de la grossesse et pour la santé du bébé. En effet, quelle que soit la drogue consommée par la maman, le bébé en consomme aussi car ces substances traversent la barrière placentaire. Les complications qu’elles peuvent entraîner dépendent du type et de la quantité de drogue consommée. Elles peuvent notamment provoquer une fausse couche, un accouchement prématuré, un retard de croissance, des malformations physiques et...