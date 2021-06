Un best-seller et un grand film

Tom (Michael Fassbender) et Isabel (Alicia Vikander) face à un choix impossible. - RTL-TVI

Dans les années 20 du siècle dernier, au large des côtes australiennes, un gardien de phare découvre, stupéfait, que les vagues ont rejeté un nourrisson toujours vivant ! Or, son épouse sort de deux fausses couches, et l’arrivée de ce bébé est en quelque sorte un cadeau du ciel. Ils décident donc de l’adopter en déclarant tout simplement que cet enfant est le leur. Bonheur total ! Du moins jusqu’au moment où ils apprennent qu’une dame recherche un enfant qui aurait pu survivre à un naufrage. Le « père » est aussitôt tiraillé entre sa conscience et l’amour pour sa femme...