Il détruit une Lamborghini de location après avoir fait du rodéo et tenté d’échapper à la police (vidéo)

Ce samedi après-midi, un homme a terminé une célébration de mariage de manière assez chaotique. Pour fêter l’événement, il avait loué une Lamborghini orange particulièrement chère et manifestement, il n’avait pas envie de se contenter de pavaner avec. Entre Lens et Seclin, à 15 km de la frontière belge, il a eu pour idée de faire un rodéo sauvage sur une autoroute, bloquant ainsi toute la circulation. La police a fini par intervenir après avoir été mise au courant des faits et l’affaire s’est assez mal terminée.

Une fois les motards des forces de l’ordre sur le coup, l’éphémère propriétaire de la Lamborghini a tenté de prendre la poudre d’escampette, croyant pourvoir s’en tirer grâce à sa puissante voiture. Mais une fois arrivé à un feu rouge à Seclin, il finit sa course dans la berme centrale d’une route secondaire et la police arrive facilement à l’interpeller. Il a été placé en garde à vue et le véhicule a été déposé au garage.

Très endommagée, la Lamborghini nécessitera de très chères réparations. Tout l’avant de la voiture est à refaire. La voiture coûtait de base 250.000€ et il est impossible de préciser pour l’instant le montant des frais dont devra s’acquitter le fuyard. Il doit paraître devant le tribunal le 19 juillet prochain.