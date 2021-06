Testé pour vous: Sennheiser MKE 400 Mobile Kit

Nous sommes de plus en plus nombreux à profiter de notre smartphone pour enregistrer des vidéos. Mais, dans ce mariage du son et de l’image, la piste audio constitue souvent le maillon faible. Un problème majeur pour les vidéastes amateurs et ceux qui se rêvent en nouvelle star de YouTube. C’est à l’intention de ce public que Sennheiser vient de lancer un kit pour smartphone (on peut aussi l’utiliser sur un reflex pour de la vidéo) intéressant à plus d’un titre. Très complet, il fournit un petit trépied Manfrotto, une pince pour smartphone (solide ; permet le positionnement en mode...