Vincent Langendries soutenu par le patron des sports de la RTBF

Depuis lundi soir, c’est un des sujets les plus discutés en Belgique francophone sur les réseaux sociaux. En critiquant notamment l’arbitre de la rencontre Belgique-Finlande, le journaliste Vincent Langendries a suscité la désapprobation d’un nombre conséquent de téléspectateurs qui s’en sont plaints en ligne. Certains d’entre eux ont même déclaré regarder désormais le football sur TF1 et non sur la RTBF, en guise de riposte. Si le principal intéressé ne veut pas réagir, le patron des sports de la télévision publique, Benoît Delhauteur, l’a fait à sa place.

« Nous sommes très satisfaits des commentaires de Vincent »

Dans une interview dévoilée ce mercredi par Sudpresse, celui-ci veut être clair au sujet de la polémique. Pour lui, il n’y a aucun problème avec ce qu’a dit Vincent Langendries pendant le match. Il en veut pour preuve que l’impact de la controverse sur l’audience a été d’après lui minime. « Ces quelques messages sur Twitter représentent une très petite proportion des téléspectateurs qui ont regardé le match des Diables. Ce n’est pas très représentatif. La preuve, nos audiences ont battu un record », estime-t-il. Selon la RTBF, près de 1,5 million de téléspectateurs belges ont regardé le match sur ses ondes, soit 81,5% des parts de marché.

Au-delà de cela, Benoît Delhauteur précise que les responsables de la RTBF sont « très satisfaits des commentaires de Vincent ». « Le duo avec Philippe Albert fonctionne très bien. Ils sont complémentaires. Quant aux critiques de Vincent sur l’arbitre, ce sont des choses qui arrivent dans le football. Il a tout de suite corrigé ses propos », conclut-il.