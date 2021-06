Sexe: récits sensuels et désopilants

Infidélités, ébats torrides, tromperies, lettres enflammées, découvertes inattendues, jeux de dupes, révélations, tentations… Dans son livre « Histoires coquines et cocasses, quand le sexe joue des mauvais tours », le journaliste Curtis Mansfield a réuni des anecdotes surprenantes liées à la sexualité. S’il s’agit d’histoires réelles, les noms et lieux liés à ces incidents ont été modifiés, dans un souci de préservation de la vie privée.

À cause de Funky

De l’extérieur, Klaas et Giertje forment un couple idéal et élégant. Ensemble depuis deux ans et habitant à Utrecht, aux Pays-Bas, ils exercent tous les deux en tant qu’enseignants dans une école de la ville. Lui est professeur d’éducation physique, elle enseigne les mathématiques. Quand ils ont annoncé qu’ils emménageaient à deux, Klaas et Giertje ont tout de même surpris leur entourage. Car les amoureux sont particulièrement différents. La jeune femme est une grande intellectuelle, dévoreuse de livres, passionnée par de nombreux sujets divers et variés, tandis que son homme est essentiellement attiré par le sport. Quand Giertje invite des amis issus du monde universitaire comme elle, Klaas se sent d’ailleurs un peu exclu. S’il s’en sort avec de l’humour, pour éviter de paraître trop bête, il est préférable pour lui de choisir le silence lors de ces soirées.

Pour se sentir moins seul et à l’écart, le prof de sport pense à adopter un chien. Peu attirée par les animaux, Giertje n’est pas très emballée par l’idée. Mais en se rendant compte que cela ferait vraiment plaisir à son compagnon, elle finit par accepter… en posant ses conditions ! Pas question qu’elle s’en occupe ! Si Klaas veut un animal de compagnie, il devra le nourrir, le choyer et surtout le promener lui-même. Le marché est conclu. C’est comme cela que débarque dans la vie du couple Funky, Schapendoes néerlandais à longs poils noirs. Réticente au départ, Giertje doit bien admettre que le chiot est adorable. Mais elle ne déroge pas pour autant aux règles fixées. Jamais elle ne promène ou s’occupe de l’animal. Klaas quant à lui l’emmène avec joie dans de longues balades quotidiennes.

Au lit

D’habitude rarement malade, le maître de Funky est touché par une grippe particulièrement violente l’année suivant son adoption. Avec plus de quarante degrés de température, Klaas se retrouve alité, dans l’incapacité de bouger. La situation étant exceptionnelle, Giertje se décide pour une fois à sortir Funky, dérogeant ainsi à ses serments. Ne connaissant pas l’itinéraire habituel de promenade du chien, la jeune femme l’entraîne sur de nouveaux sentiers, ce qui semble déconcerter Funky, jusqu’à ce qu’ils se retrouvent dans l’allée centrale d’un parc. L’animal commence alors à tirer comme un fou sur sa laisse, que Giertje lâche sous le coup de la surprise. Bien qu’elle déteste cela, elle se met à courir pour tenter de rattraper le chien. Elle le retrouve enfin devant une maison, à proximité du parc. Une femme ouvre alors la porte, et le chien s’engouffre dans l’habitation, sans aucune hésitation. La personne qui a ouvert la porte semble chercher quelqu’un.

En approchant, Giertje reconnaît avec effroi la jeune femme chez qui Funky s’est précipité. Il s’agit de sa collègue Magda, professeure de natation dans l’école où elle travaille avec son compagnon. Quand la jeune femme explique que le chien se trouve dans son panier, Giertje comprend immédiatement. La maîtresse de Klaas finit d’ailleurs par avouer la relation intime qu’ils entretiennent. Elle ajoute même que son amant se sent inférieur à sa compagne, et qu’au moins chez elle, il est réellement lui-même. Giertje saisit enfin la raison des promenades interminables en compagnie de Funky. Si elle savait Klaas passionné par l’éducation physique, elle ne l’aurait pourtant pas imaginé s’adonner à du sport en chambre dans son dos… Furieuse, la jeune femme se précipite chez elle après cette fâcheuse entrevue. Sans aucun remords, elle met alors à la porte son compagnon malade et ses affaires, effectuant même la livraison jusque chez sa maîtresse.

DR