Candice de ‘Koh-Lanta’ lourdement blessée lors d’un accident: «Mon corps est un puzzle géant»

Selon l’ex-aventurière, coach de survie, l’issue de cet accident aurait pu être bien plus dramatique.

Éliminée au douzième jour d’aventure dans « Koh-Lanta : les armes secrètes », Candice a notamment été victime de sa naïveté, face au duo de Laure et Maxine, qui n’ont pas hésité à trahir sa confiance. Mais elle a maintenant tourné la page du jeu et poursuit sa formation d’instructrice de survie.

Il y a une dizaine de jours, elle a d’ailleurs entamé un séjour d’initiation au canyoning, dans la Drôme. Une formation qui lui a finalement valu d’être transportée à l’hôpital, en hélicoptère. En effet, comme elle le raconte sur Instagram, Candice a eu un accident plutôt grave, et a dû être évacuée du lieu de sa formation. « Bon, vous l’aurez peut-être compris, vendredi j’ai décidé de transformer mon corps en puzzle géant… plusieurs fractures au bassin et du coude, quelques points de suture », a écrit l’ex-aventurière de « Koh-Lanta » sur son compte, en légende de photos et vidéo d’elle dans une civière, entourée de secouristes.

Mais visiblement, ces quelques fractures ne sont rien comparé à ce que Candice aurait pu subir : « Je suis loin d’être au top de ma forme mais j’ai une chance immense de pouvoir écrire aujourd’hui, l’issue aurait pu être bien plus dramatique ! ». La voilà donc hospitalisée pour quelques jours, durant lesquels elle aura tout le temps de tirer des conclusions de cette aventure, comme elle a déjà commencé à le faire si l’on en croit la conclusion de son message : « Moralité : il faut parfois savoir renoncer quand tous les paramètres ne sont pas alignés… je ne l’ai pas fait et j’en paye le prix aujourd’hui… ».