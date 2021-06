À la télé ce soir: «Meghan et Kate: un duel royal à Buckingham» et «Pirates des Caraïbes 5»

Le Soir Mag vous a concocté des conseils pour une soirée réussie devant la télé ce soir.

Meghan et Kate : duel royal à Buckingham, à 20h05 sur Tipik

A l'occasion du dixième anniversaire du mariage du prince William et de Kate Middleton, enquête sur la guerre secrète que se livrent Kate Middleton et Meghan Markle depuis des années. Meghan est-elle une victime du système ou une manipulatrice ? Kate est-elle la princesse au grand coeur que la presse dépeint ? Une chose est sûre, entre les deux, la guerre est déclarée. Comment le conte de fée moderne s'est-il transformé en bataille rangée entre les deux roturières de la Couronne royale d'Angleterre ? Pourquoi les deux frères, si proches depuis le décès de leur mère, en sont-ils arrivés à se déchirer ? Et quel est le rôle exact joué par Kate et Meghan dans ce scandale planétaire aux allures d'affaire d'état ?

Pirates des Caraïbes 5 : la vengeance de Salazar, à 20h30 sur RTL TVI

Le capitaine Salazar a passé sa vie à pourchasser les pirates. Il a eu le malheur de croiser sur sa route Jack Sparrow qui lui a tout pris. Echappé du Triangle des Bermudes et assoiffé de vengeance, il s'associe avec le capitaine Barbossa pour retrouver le flibustier et la jeune Carina Smyth...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

Le nom des gens, à 13h35 sur Arte - Trois étoiles

de Michel Leclerc (2010)

Césars du meilleur scénario original pour l’auteur et sa complice Baya Kasmi, et de la meilleure actrice pour Sara Forestier, cet ovni rassemble de façon irrésistible et inspirée le comique de situation, la satire sociale et surtout les jeux de mots, étant donné que tout le monde n’a pas la (mal)chance de s’appeler Dupont, Durant ou pourquoi pas Jospin.

Crash test Aglaé, à 21h05 sur La Trois - Deux étoiles

d’Éric Gravel (2017)

La « vraie mondialisation » selon l’héroïne de ce pamphlet social mi-comédie satirique mi-authentique « road movie » : le premier film de cet auteur franco-canadien a au moins les atouts d’une réelle originalité, avec ses trois grâces très savoureusement jouées par India Hair (Prix Lumière du meilleur espoir féminin pour « Camille redouble » en 2013), Julie Depardieu et Yolande Moreau. Réellement tourné sur les lieux du récit, jusqu’en… Inde.

Le château de verre, à 22h55 sur RTL TVI - Deux étoiles

de Destin Daniel Cretton (2017)

Future « Captain Marvel » désormais grande rivale de « Wonder Woman », la toute jeune trentenaire de Sacramento est l’héroïne et narratrice de cette adaptation du roman autobiographique de la journaliste Jeannette Walls évoquant une enfance difficile sous la coupe d’un père excentrique joué de façon intense par Woody Harrelson. Un peu longuet mais émouvant jusqu’au bout.

Les visiteurs : la Révolution, à 23h sur TMC - Deux étoiles

de Jean-Marie Poiré (2016)

Déjà « nanar de collection assuré », cette « Révolution » n’en est pas une, mais on est loin du « navet » décrié par la critique non conviée en avant-première par les auteurs en parfaite connaissance de cause. C’est parfois « téléphoné » et (sans aucun doute) volontairement idiot, mais c’est aussi souvent drôle et ça laisse la porte béante à une nouvelle suite promettant un hommage à… « La grande vadrouille », « Mais où est donc passée la 7ème compagnie » ou « Papy fait de la résistance ».

Les visiteurs en Amérique, à 21h15 sur TMC - Une étoile

de Jean-Marie Poiré (2001)

Ce troisième opus de la saga est hors série et, en principe, dispensable si on a vu le premier dont il est une adaptation destinée à une distribution américaine.