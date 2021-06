À la télé ce soir: «Taratata» ou «Meghan et Kate: duel royal à Buckingham»

« Taratata 100 % Live », à 22h55 sur France 2

« Taratata » est le rendez-vous incontournable de la musique à la télévision. Ouvrant son plateau à tous les genres musicaux (rock, soul, reggae, hip-hop, chanson française), « Taratata » mixe, en parfaite harmonie, invités de prestige et jeunes talents, révélations live et duos inédits. Nagui accueille donc des artistes reconnus et des artistes émergents, réunis pour leurs qualités d'interprétation, le temps d'une chanson ensemble, sur scène, avec un mot d'ordre : offrir de l'émotion et de l'inattendu. Au fil du temps, « Taratata » est devenue l'émission musicale de référence et, ce soir encore, son ambition est de nous faire vivre des moments magiques.

« Meghan et Kate : duel royal à Buckingham », à 22h35 sur La Une

Ce documentaire dévoile tous les secrets de la guerre secrète que se livrent Kate Middleton et Meghan Markle depuis des années. Meghan est-elle une victime du système ou une manipulatrice ? Kate est-elle la princesse au grand coeur que la presse dépeint ? Une chose est sûre, entre les deux femmes, la guerre est déclarée. Comment le conte de fées moderne s'est-il transformé en bataille rangée entre les deux roturières de la Couronne royale d'Angleterre ? Pour ceux qui en doutaient encore, la récente interview de Meghan Markle à Oprah Winfrey n'a plus laissé aucun doute : entre Meghan et Kate , la mésentente n'est même plus cordiale. Et chacune se bat pour terrasser l'autre

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Haute couture (1èreTV) », à 01h55 sur Arte - Trois étoiles

de Jocelyn Moorhouse (2015)

« The Dressmaker » en V.O. et inédit chez nous : une sorte de « Tamara Drewe » en plus dramatique et en faux Technicolor avec une Kate Winslet transformée en « pin-up » de rêve ! Le thème n’est pas nouveau en soi au contraire de son traitement, en milieu très féminin d’où le toujours séduisant Liam Hemsworth parvient toutefois à tirer son épingle du jeu. Ajoutons-y une Judy Davis (« Alice », « Le festin nu », « To Rome with Love »…) plus expressive que jamais et on obtient une œuvre de caractère, et de nature à ravir tout amateur de ciné aux accents rétro scintillants.

« Sahara », à 21h15 sur AB3 - Deux étoiles

de Breck Eisner (2003)

Contrasté entre glamour et khamsin, ce film d’action de pur divertissement et plutôt plaisant réserve au moins une vraie surprise, celle de voir le beau Lambert Wilson en parfait Ravachol de service.

« Hérésie (1ère TV) », à 20h30 sur BE1 - Deux étoiles

de Giuseppe Capotondi (2019)

Mick Jagger est l’invité surprise de ce thriller en milieu artistique et guère avare en zones d’ombres, jusqu’au dénouement final. Un film d’ambiance assez réussi, tourné quasi intégralement dans le nord de l'Italie, et marqué aussi par la présence de ce bon vieux Donald Sutherland, décidément toujours bon pied bon œil : il doit fêter ses 86 ans ce 17 juillet.

« Il n’est jamais trop tard », à 20h30 sur RTL TVI - Une étoile

de Tom Hanks (2011)

Acteur adulé pour ses choix de rôle et producteur d’une habileté redoutable, Tom Hanks s’était déjà essayé discrètement derrière la caméra. Sa première tentative pour salles obscures est plutôt timide, véhiculant un optimisme poussif et une Julia Roberts absolument pas crédible en nana totalement aigrie mais toujours sexy.