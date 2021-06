Harry et Meghan ont perçu 2 millions de dollars du prince Charles l’année dernière

Le rapport de l’année fiscale 2020-2021 vient de tomber et le palais de Buckingham vient de publier ses comptes comme chaque année, dans un devoir de transparence par rapport à l’argent public. Dans ce rapport, il est possible de lire que le prince Charles a versé 4,5 millions de livres à ses fils, soit 5,23 millions d’euros.

Harry et Meghan ont donc perçu une partie de cette somme. Le couple avait pourtant déclaré en 2020, qu’en quittant la famille royale et leurs titres, il cherchait l’indépendance financière. Cette indépendance n’a pas été difficile à trouver grâce aux contrats signés avec Netflix et Spotify pour une série et des podcasts.

Année fiscale et année calendaire

L’apparition de ce virement a donc fait sourciller plus d’une personne. Le porte-parole de Clarence House a expliqué à la BBC tous les virements avaient cessé au cours de l’été dernier, et que ce dernier, qui est présent sur les comptes du palais de Buckingham, avait été réalisé pour assurer le couple après son départ aux États-Unis.

Le couple a aussi fait une précision. Il devait devenir indépendant au premier trimestre de l’année passée, à comprendre l’année fiscale et donc d’avril à juin et non l’année calendaire.

Depuis leur installation outre-Atlantique, le couple a bien installé ses activités. Les contrats signés avec Netflix et Spotify auraient rapporté quelques dizaines de millions de dollars. La BBC rappelle aussi que les deux frères William et Harry ont touché l’essentiel de leur fortune à la mort de leur mère en 1997, soit environ 13 millions de livres (15,12 millions d’euros). Dans cette même publication, il est visible que plusieurs millions de livres ont été légués à Harry, provenant de la Reine Mère décédé en 2002.