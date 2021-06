À la télé ce soir: «La chanson challenge» à Chambord et le match Italie-Autriche

« La chanson challenge », à 21h05 sur TF1

Après le succès de la première édition, « La chanson challenge » fait son retour sur la chaîne pour une soirée exceptionnelle. « La chanson challenge » est une émission au cours de laquelle de nombreux artistes vont se lancer un défi à tour de rôle : chanter une chanson très éloignée de leur univers habituel. Ainsi, les téléspectateurs pourront assister à la réalisation de ces défis en chanson : Bilal Hassani a accepté le challenge de Florent Peyre et chantera la chanson « Ces gens-là » ; puis Jean-Luc Reichmann, qui a accepté à son tour le défi de Louane, chantera « Si t'étais là », tandis que Julien Clerc, qui a accepté la proposition de Gad Elmaleh, entonnera pour sa part « Chanson populaire ».

« Football : Euro »,à 20h50 sur Tipik

C'est parti pour les 8es de finale de cet Euro 2020 qui débutent, ce samedi soir, avec une belle affiche opposant le premier du groupe A au deuxième du groupe C. L'Italie, qui a remporté ses trois matches de la phase de groupe, affronte, au stade de Wembley, l'Autriche, qui a pris le meilleur sur l'Ukraine dans le groupe C. La Squadra Azzura de Ciro Immobile et Manuel Locatelli part grande favorite pour la qualification pour les quarts de finale. ATTENTION : risque de prolongation et, éventuellement, de tirs au but, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire.

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Effacer l'historique », à 18h50 sur Be 1 - Trois étoiles

Internet, réseaux sociaux, machines d’électro-ménager inutiles, call-centers délocalisés hors-continent, etc… Les duettistes du « Grand Soir » envoie les dérives du monde contemporain en général et le numérique en particulier dans les cordes de façon pertinente et sans la moindre pitié. On adore ou on déteste. Une chose est incontestable : c’est fameusement « envoyé » !

« Playmobil : le film », à 18h20 sur Club RTL - Deux étoiles

Origines allemandes, production française et « casting » US pour la partie non animée : ce concurrent de « La grande aventure Lego » et sa suite tient le rythme en passant d’une épopée à l’autre avec d’amusants raccords. Les têtes blondes doivent adorer et les grands enfants trouver ça plutôt sympa, même si l’on n’est pas familiarisé au contenu des boîtes…

« Mon cousin », à 20h30 sur Be 1 - Deux étoiles

Albert Dupontel, Gaspar Noé… et l’auteur lui-même exécutent un caméo très savoureux dans ce « buddy movie » à la française taillé pour ses deux têtes d’affiche, Vincent Lindon et notre toujours irrésistible François Damiens. La caricature des milieux d’entreprise localisés dans le domaine vinicole n’est pas gratuite, et si la morale de l’affaire est convenue, l’ouvrage laisse une bonne impression, avec tout de même quelques bons gags, par intermittence, dont un spectaculaire « pétage de plombs » en pleine dégustation de grands crus.

« Indian Palace », à 20h30 sur RTL-TVI - Deux étoiles

Avec Maggie Smith et Judi Dench en têtes d’affiche, ce film choral d’un genre très (trop…) à la mode a mobilisé tout ce que le royaume de Sa Gracieuse Majesté compte en matière de stars d’âge mûr. Aussi sympathique que convenu. Et forcément (très) bien joué. Une « Suite royale » (!) plus modestement intitulée « Bienvenue au Marigold Hotel 2 » au Québec est sortie en 2015, toujours sous la direction du réalisateur de « Shakespeare in love ». Il n’a jamais été officiellement question d’un numéro trois.

« Marmaduke », à 21h10 sur La Trois - Une étoile

Ah, ces chiens bavards… Là, on atteint le sommet. C’est complètement idiot.