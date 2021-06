Un couple se menotte 123 jours pour se prouver leur amour… puis se sépare (photos et vidéo)

Cela faisait plus de quatre mois qu’ils étaient attachés par le poignet. Mais après 123 jours, ce couple ukrainien a fini par enlever les menottes qu’ils s’étaient mises pour matérialiser leur amour a priori indéfectible. « Hourra, je suis enfin libre ! », s’est ainsi exclamée la femme de 29 ans, détachée de l’homme de 33 ans qui était censé être son futur mari. Comme ils le racontent sur Instagram, ce test a été trop difficile pour eux.

Quand l’amour devient toxique

Evidemment, s’enchaîner à son compagnon ou sa compagne pendant 123 jours, ce n’est pas anodin et cela n’a pas manqué de bouleverser leur quotidien. C’est notamment le cas de la jeune femme, pour qui mener son travail d’esthéticienne est devenu un cauchemar. C’est peu dire que ses clientes n’appréciaient guère la présence continue de son petit ami. Il était constamment à proximité, qu’importe qu’il faille poser des faux cils ou faire d’autres opérations. Finalement, elle a dû arrêter de travailler. Evidemment, aller aux toilettes était un moment mémorable. Et ne parlons pas de la douleur des brûlures résultant des frottements des menottes contre la peau. Bref, un cauchemar !

Pas étonnant dès lors qu’après 123 jours, ils aient décidé de se quitter. « J'ai lâché celui à qui j'étais enchaîné et soudé, j'ai abandonné celui que j'aimais à la folie, celui qui était ma dose d'oxygène et le conducteur du rythme de mon pouls », a écrit, soulagée, la jeune Ukrainienne sur son compte Instagram. « Et soudain, j'ai réalisé que je suis ma propre mer, que je suis moi-même l'étoile la plus brillante du ciel », déclare-t-elle également sous un ton plus poétique. Sur son compte, on ne trouve plus une trace de son ex-compagnon. Ce dernier a par contre plus de mal à tourner la page. Il a laissé en ligne les nombreuses images de leur aventure particulière. Aujourd’hui, il dit vouloir s’exprimer sur son vécu « mais je le ferai dans quelques jours, quand je serai enfin convaincu que cette fracture n'est pas que temporaire ».