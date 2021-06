Bernard Tapie interprété par Laurent Lafitte: l’homme d’affaires «était contre»

Prochainement, les abonnés de Netflix pourront voir la vie de Bernard Tapie représentée dans une mini-série, « Wonderman ». Et dans son rôle, les spectateurs seront heureux de retrouver Laurent Lafitte. Mais ce plaisir n’est manifestement pas partagé par l’éminent homme d’affaires. C’est ce qui ressort d’une interview commune accordée à Var-Matin, Nice-Matin, La Provence et France Télévisions. Pour lui, c’est simple, cela n’a pas été décidé dans les règles.

Un avis qui ne compte pas

« J’étais contre », regrette-t-il lorsqu’il est interrogé sur Laurent Lafitte. « C’est le fils d’un copain. Le faire sans me demander mon accord de principe, ce n’est pas très bien. Il y a des choses qu’on ne fait pas. Qu’il y ait des documentaires, c’est autre chose, mais emprunter mon nom, c’est un peu lourd ».

Bernard Tapie aura cela dit le temps de se faire à ce choix d’acteur. Les six épisodes de « Wonderman » devront être tournés à partir de mars 2022, ce qui permet de dire que sa sortie n’est pas pour tout de suite. Le scénariste Olivier Demangel a affirmé à Première que l’homme d’affaires a été informé du projet « dès que l’idée est venue ». « Mais on n'a pas cherché à avoir son aval ou son avis. Il n'a pas été du coup impliqué dans l'écriture ni dans les scripts. J'ai tenu à ce qu'on garde une indépendance absolue. Son implication serait incompatible avec la part de fiction qu'on veut mettre dans la série. Mais il n'a pas cherché à l'empêcher non plus. Il a pris acte et c'est tout », explique-t-il.

Dans son interview, outre ce commentaire sur Laurent Lafitte, Bernard Tapie a surtout tenu à appeler à faire barrage au parti d’extrême-droite RN lors des régionales en Provence-Alpes-Côte-d’Azur. Il a ainsi demandé au public de voter pour le candidat LR (droite), Renaud Muselier.