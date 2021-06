À la télé ce soir : « Football : Euro (Belgique – Portugal) » et « Deep Impact » (vidéo)

« Football : Euro (Belgique – Portugal)», à 20h50 sur La Une

Après leur sans faute lors de la phase de groupe, les Diables rouges sont bien au rendez-vous, ce soir, sur la pelouse de l'Estadio de La Cartuja de Séville. Romelu Lukaku, déjà auteur de trois buts dans cet Euro et les Belges affrontent Cristiano Ronaldo et les Portugais, 3es du groupe F, qui ont décroché leur qualification en arrachant le match nul (2-2) face à la France. ATTENTION : risque de prolongation et, éventuellement, de tirs au but, en cas d'égalité à la fin du temps réglementaire.

« Deep Impact », à 20h00 sur CLUB RTL

Jenny Lerner, journaliste d'investigation, enquête sur la démission d'un ministre américain. Alors qu'elle est en pleine recherche, le FBI et le président des Etats-Unis lui-même la somment de garder le silence. La nation n'est pas encore avertie, mais une gigantesque comète se dirige vers la Terre...

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« De si jolis chevaux », à 21h00 sur ARTE – 3 étoiles

de Billy Bob Thornton (2000)

Deuxième réalisation du futur « Barber » des Coen, ce western crépusculaire est l’adaptation du « best-seller » de Cormac McCarthy, célèbre auteur de Rhode Island dont le roman post-apocalyptique « La route » a aussi été adapté en 2009. Là, on est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et on suit les dramatiques pérégrinations mexicaines de deux cow-boys désœuvrés. Quelque part entre « Horizons lointains » et « Papillon », un très beau film classique où Matt Damon n’a jamais été aussi proche de… Steve McQueen.

« Les choses de la vie », à 21h05 sur C8 – 3 étoiles

de Claude Sautet (1970)

Original par sa construction et son ambiance « pré-post mortem », un formidable drame dont la seule véritable victime du tournage fut un magnifique coupé Alfa Romeo Giulietta Sprint démoli par le cascadeur Gérard Streiff dans une séquence mémorable qui mobilisa l’équipe pendant dix jours.

« Deep Impact », à 20h00 sur CLUB RTL – 2 étoiles

de Mimi Leder (1998)

Jadis sorti sur nos écrans quelques semaines avant « Armageddon » de Michael Bay abordant le même thème de l’astéroïde géant menaçant la planète, cette superproduction à 75 millions de dollars à peine préfigure plutôt le « 2012 » de Roland Emmerich. Dix ans avant l’élection de Barack Obama, Morgan Freeman y incarnait déjà un président non blanc des États-Unis

« Du vent dans mes mollets », à 22h50 sur FRANCE 2 – 2 étoiles

de Carine Tardieu (2012)

Façon « Michou d’Auber », une savoureuse adaptation d’une œuvre pour la jeunesse, fruit d’une étroite collaboration entre l’auteure Raphaële Moussafir et la future réalisatrice d’« Ôtez moi d’un doute » à la tête d’un casting remarquable jusque dans les rôles secondaires. Gros succès public mérité en France.

« Barbecue » à 21h10 sur TF1 – 1 étoile

d’Éric Lavaine (2014)

Encore un « film de potes », sous-genre choral dont la production hexagonale ne finit pas de se goberger. Comme c’est emmené par un Lambert Wilson plus charismatique que jamais, ça passe plus ou moins, grâce à quelques bons mots compensant une trame vaudevillesque.