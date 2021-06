Game Of Thrones: les livres ne finiront pas comme la série annonce George R. R. Martin

Game Of Thrones a provoqué beaucoup d’émotion chez ses téléspectateurs. La fin de huitième saison a été l’apothéose du suspens et des batailles de clans. Cependant, la fin de la série ne correspond pas à celle qu’avait anticipée George R. R. Martin, l’auteur de la saga. En effet, ce dernier est encore en train d’écrire son roman, « The Winds of Winter », le sixième et l’avant-dernier tome de sa saga « Game Of Thrones », commencée en 1996. Le dernier tome sera « A Dream Of Spring ».

Malheureusement, lors de la réalisation de la série pour la télévision, les scénaristes n’ont pas pu attendre la publication des romans et ont dû prendre des libertés pour pouvoir avancer dans le récit. Un fait que l’écrivain regrette beaucoup. George R. R. Martin a déclaré dans une interview pour WTTW Chicago : « Avec le recul, j’aurais aimé rester en avance avec les livres. Mon plus gros problème, c’est que lorsqu’ils ont commencé la série, j’avais déjà quatre livres édités, et le cinquième est sorti au moment où la série commençait, en 2011. J’avais une longueur d’avance de cinq livres, et ce sont des livres gigantesques, comme vous le savez ; je n’ai jamais cru un seul instant qu’ils me rattraperaient, mais ils l’ont fait. Ils m’ont rattrapé et m’ont dépassé ».

Une avance sur les livres

Une avance de la part des scénaristes qui a permis tout de même d’éviter quelques longueurs et des coûts faramineux à la série de 73 épisodes. Entre la première et la cinquième saison de la série, un épisode coûtait environ 5 à 6 millions de dollars sans prendre en compte les salaires des acteurs. À partir de la saison six, cette moyenne monte à 10 millions de dollars l’épisode.

George R. R. Martin détaille un peu plus ses regrets par rapport à ces décisions : « C’était un peu étrange parce que la série était en avance sur moi et qu’elle allait dans des directions un peu différentes. Donc, je travaille toujours sur le livre, mais vous verrez ma fin quand ça sortira ».

Game Of Thrones en série télévisée n’est pas finie pour autant. HBO fait état de l’avancée du tournage du spin-off de la série, « House of the Dragons ». Des séries dérivées sont aussi apparues pour détailler certains aspects du monde créé par George R. R. Martin.