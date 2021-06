À la télé ce soir: «Usual Suspects» ou «Pour rire»

« Usual Suspects », à 22h05 sur Club RTL

de Bryan Singer (1995)

A la suite d'une dénonciation, Keaton, Roger « Verbal » Kint, Mc Manus, Fenster et Todd Hockney, suspectés de trafic d'armes, préparent l'attaque du service des taxis new-yorkais. Faute de preuves, ils sont relâchés au petit matin. Mais David Kujan, chargé du service des douanes, a de fortes présomptions contre Keaton, un ancien policier. A Los Angeles, les cinq inculpés retrouvent Redfoot, le receleur de McManus, qui leur propose de dévaliser un joaillier texan. Le hold-up s'achève dans un bain de sang. Redfoot avoue avoir agi sur l'ordre d'un certain Kobayashi, qui travaille pour un criminel du nom de Keyser Söse, mystérieusement introuvable.

« Pour rire ! », à 21h05 sur TV5 Monde

de Lucas Belvaux (1997)

Entre deux plaidoiries, Alice rencontre fortuitement son amant, Gaspard, reporter-photographe au journal «L'Equipe». En fin de journée, l'avocate retrouve son compagnon, Nicolas, avec qui elle vit depuis quinze ans. Radié du barreau pour avoir tenté de faire évader une cliente dont il s'était épris, Nicolas ne travaille plus. Modèle d'homme au foyer, il n'a de cesse de faire la bonheur d'Alice qu'il aime comme au premier jour. Ce soir là, le couple attend ses amis Michel et Juliette pour dîner. Or, Juliette vient seule pour annoncer, effondrée, que Michel mène une double vie depuis six mois. Alice ne bronche pas ! Nicolas la console et la revoit par hasard le lendemain

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Tout l’argent du monde », à 21h05 sur France 5 - Trois étoiles

de Ridley Scott (2017)

Les accusations portées contre Kevin Spacey en marge de l’affaire Weinstein ayant convaincu les producteurs de refaire toutes ses scènes, c’est le regretté Christopher Plummer qui incarne en fin de compte le « Picsou » de service dans cette reconstitution menée de main de maître par le vétéran britannique, et dont le surplus de tournage a été réalisé en moins de dix jours et sans le moindre trucage ! On y perd d’autant moins au change qu’au moment des faits, l’homme avait déjà 80 ans, soit 20 de plus que l’antihéros de « Seven » brutalement déchu. Réellement passionnant.

« Braquage à l’anglaise », à 21h15 sur TMC - Trois étoiles

de Roger Donaldson (2008)

Basé sur une histoire parfaitement authentique tenue longtemps secrète, un excellent thriller à rebondissements multiples, avec une galerie de personnages plus vrais que nature, des dialogues et un humour british très savoureux ! Le meilleur film du réalisateur australien de « No Way Out » et la découverte de la belle et sensuelle Saffron Burrows.

« La mort de Staline », à 23h15 sur France 3 - Trois étoiles

d’Armando Iannucci (2017)

La bédé des Français Thierry Robin et Fabien Nury a servi de base à cette truculente satire dont le ton et le style rappellent la grande époque des Monty Python, et ce n’est pas par hasard qu’aux côtés des Steve Buscemi, Paddy Considine et Olga Kurylenko (la James Bond girl de « Quantum of Solace »), on retrouve en Viatcheslav Molotov ce bon vieux Michael Palin (75 ans). La palme, toutefois, revient au corpulent Simon Russell Beale, fabuleux dans le rôle de Lavrenti Beria, le sinistre chef de la NKVD, équivalent soviétique de la Gestapo. C’est drôle, jubilatoire, et pire que tout, probablement pas si éloigné que ça de la réalité historique !

« Crimes et pouvoir », à 20h00 sur Club RTL - Deux étoiles

de Carl Franklin (2002)

Il s’en passe décidément de vilaines choses dans les coulisses de la « grande muette » de l’Oncle Sam ! Façon « Des hommes d’honneur », un bon suspense à la Lumet, non dénué d’humour et profitant du charme indéniable d’Ashley Judd et du charisme de Morgan Freeman.