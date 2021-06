Un miroir sans tain découvert dans les vestiaires des filles d’une école à Louvain

C’est la stupéfaction pour les étudiantes et la directrice générale de l’école de GO ! schoolkoepel Huis 11 à Louvain. Personne ne semblait au courant de cette installation comme l’annonce la directrice générale, Kaat Vandensavel : « Nous ne savions pas que ce miroir était là. Pendant toutes ces années, nous n’en avons jamais entendu parler ».

Gloria Van Mechelen est la jeune fille qui a fait la découverte. Elle allait pour se changer pour préparer un examen de sport, mais il n’y avait plus de place. La jeune fille a alors décidé d’aller trouver un endroit discret pour tout de même pouvoir se préparer. Elle s’est rendue dans le local de stockage, accolé au vestiaire. C’est alors qu’elle s’est rendu compte qu’une des affiches au mur était déchirée, presque découpée, et laissait voir dans les vestiaires à travers un miroir sans tain.

Gloria Van Mechelen a déclaré : « Je ne l’ai pas cru au début. On ne voit ce genre de choses que dans les films. Tout simplement dégoûtant ». Elle est allée porter plainte à la police. Une enquête est ouverte pour voyeurisme. Les trous ont été rebouchés.

L’école n’était pas au courant

L’affaire est d’autant plus inquiétante que la direction ne sait pas depuis quand cette installation avec un miroir sans tain est en place. La directrice, Kaat Vandensavel a jouté : « Aucun enseignant ou membre du personnel ne m’en a informé. Le verre placé le long du côté de la salle de stockage a toujours été couvert d’affiches. Le papier dont un morceau a été arraché provenait d’un calendrier d’anniversaire qui était accroché là depuis un certain temps. Les professeurs de gymnastique ne sont pas non plus au courant ».

L’installation du miroir sans tain est difficilement explicable. La directrice essaie de remonter la piste pour comprendre comment il est arrivé là : « La salle de sport a été construite en 1982 par un conseil précédent. Il se peut que le verre ait été placé pour que l’enseignant puisse contrôler les élèves. Une chose qui n’est évidemment plus possible au 21e siècle. Une autre explication à laquelle je pense est la lumière dans le hangar ».

Enquête ouverte pour voyeurisme

En attendant de trouver des explications, l’école a annoncé être prête à coopérer avec la police pour comprendre ce qu’il s’est passé pour que ce miroir soit présent. GO ! schoolkoepel Huis 11 souhaite aussi comprendre : « Nous aimerions également en savoir plus sur la façon dont cela a pu se produire et sur les personnes qui l’ont utilisé dans le passé ».

Pour le père de la jeune fille qui a fait cette découverte, il n’en reste pas moins que la situation est grave et relève du voyeurisme. « S’il s’avérait que certains enseignants connaissaient le miroir et l’utilisaient dans le cadre de leur travail de surveillance, alors les élèves auraient dû le savoir. C’est et ça reste du voyeurisme à l’état pur, peu importe qui l’a placé et en a fait usage » a-t-il expliqué à la presse.