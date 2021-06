Anne-Sophie Lapix réagit aux propos de Laurent Delahousse: «C’est un peu rude»

Les élections régionales qui ont eu lieux en France dimanche passé ont été surprenantes en plusieurs points. Tout d’abord, seul un Français sur trois s’est rendu aux urnes, les partis traditionnels sont restés en place malgré la déroute du Rassemblement National et du parti de la majorité présidentielle. Un autre moment important à retenir de la soirée pour commenter ces résultats, ce sont les interventions de Laurent Delahousse.

« Déconnexion médiatique »

Après avoir critiqué le comportement des politiques la semaine passée, le présentateur a remis cela lors de la soirée des résultats. Pour le journaliste, les médias considèrent l’information « comme un objet de consommation » et déclare : « On ne traite plus parfois les sujets qui sont essentiels pour les Français mais ceux qui potentiellement font du public ». Toujours selon lui, cette tendance se reflète aujourd’hui dans les urnes, où les Français ne se sentent plus concernés par la vie politique traditionnelle.

Lors de la soirée des résultats, il ajoute qu’il y a une forme de « déconnexion médiatique » et un « storytelling matin, midi et soir de la vie politique française (…) très éloigné des préoccupations des Français ». Des propos qui ont fait réagir du côté des journalistes, bien que Laurent Delahousse conserve le soutien de ses supérieurs.

Pas tous dans le même panier

Anne-Sophie Lapix était l’invitée de Culture médias sur Europe 1, une émission qui reprend justement l’actualité des médias, animée par Philippe Vandel. Ensemble, ils sont revenus par les propos qu’avançait une fois de plus Laurent Delahousse, collègue d’Anne-Sophie Lapix. Elle explique son ressenti sur ces déclarations : « Je pense que c’est un peu rude de mettre les chaînes d’info dans le même panier. Le journal de France 2, ce n’est pas un journal qui fonctionne aux faits-divers ».

Elle continue son développement : « On relate certains faits-divers quand on estime qu’ils ont une importance particulière et qu’ils disent quelque chose de la société. On ne court pas après cette audience-là. C’est compliqué de mettre tout dans le même panier. Je trouve ça parfois étonnant de voir sur des chaînes info traiter de la même matière. Il faut prendre de la distance et ne pas se laisser emporter par ce genre de choses ».

En effet, le paysage médiatique français voit naître de plus en plus de programmes d’information. Pourtant entre eux, les formules peuvent être relativement différentes. Certaines chaînes d’information peuvent mettre l’accent sur quelques thématiques en proposant des reportages sur le sujet mais surtout des plateaux avec des débats et des experts, très régulièrement les même pour trancher les questions.