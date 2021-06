Un conducteur laisse un garçon conduire un train aux Pays-Bas (vidéo)

Le conducteur invite le garçon à prendre place dans la cabine, lui donne quelques instructions et aussi facilement que ça, c’est un garçon de quinze ans qui est en contrôle d’un train de voyageurs dans le Limbourg néerlandais. La vidéo avance, le train prend de la vitesse et la polémique atteint des pics. Une enquête est déjà ouverte par Arriva, la société de transport néerlandaise.

Cette vidéo en question a été postée sur la plateforme Dumpert et aurait été filmée il y a deux semaines, selon le média NU.nl. Elle est visible sur ce lien. Pendant que le garçon s’installe, le conducteur lui fait faire démarrer le train et quitter la gare. Les deux hommes semblent très contents, le garçon observe le paysage et le conducteur lui demande : « Tu l’aurais pensé ? » avant d’ajouter en filmant un écran de contrôle pour voir les passagers : « Ils n’en ont pas la moindre idée… Qu’un ado de 15 ans est en train de conduire ».

Pour le moment, il semblerait qu’il n’y avait qu’un seul passager à bord. Le conducteur rit. Le garçon semble d’apprécier le moment et l’opportunité. Pour la société de transport cependant le ton est tout autre. Arriva a signalé qu’une enquête était déjà en cours et a déclaré avoir signalé l’incident. Pour eux, c’est inacceptable. Désormais le conducteur de train ne travaille plus pour la compagnie.