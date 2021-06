Une douzaine de porcs pygmées ont été relâchés dans la nature en Inde

Ils ne sont pas bien gros, entre 8 à 9 kilos et font 25cm de haut et 65 cm de long. Ces petits porcs pygmées, ou porcula salvania de leur nom scientifique, font partie des plus petits porcs du monde. La semaine passée, des scientifiques ont décidé d’en relâcher une douzaine de ces porcs dans la nature, en Inde pour repeupler cette population en déclin.

Pendant un temps, les scientifiques ont pensé que l’espèce était déjà disparue. Jusqu’au milieu du XXe siècle, il était facile de les trouver au pied de l’Himalya, au Népal et au Bhoutan. Cette espèce vit généralement dans les prairies humides à hautes herbes, mais depuis les années 1960, avec la destruction progressive de son habitat, le nombre de ces animaux a terriblement chuté. En 1993, les derniers animaux encore connus étaient ceux du parc national de Manas, dans la région frontalière du Bhoutan, au Nord-Est de l’Inde.

Pour remédier à cette quasi-disparition, des scientifiques ont lancé un programme de réintroduction de l’espèce en milieu naturel. Ainsi, le Programme de conservation des porcs pygmées a été lancé en 1996. Les animaux ont été élevés en captivité, à partir de six porcs récupérés. Aujourd’hui, le Programme s’occupe de 70 spécimens et les relâche petit à petit. Depuis le début de cette réintroduction, ce sont 140 porcs qui ont été remis en liberté. Au total, la population sauvage est estimée à 250 animaux.

Biju Boro

Reconstruire une population

Dhritiman Das, l’un des scientifiques, membre du programme, précise un peu plus ce qui s’est passé la semaine passée : « Cette fois-ci, il s’agit de sept mâles et cinq femelles ». Ces remises en liberté ont été faites en deux temps, huit porcs mardi dernier et quatre samedi. Dhritiman Das ajoute : « Dans les quatre prochaines années, nous prévoyons d’en relâcher encore 60, afin qu’ils puissent vraiment reconstruire leur population sauvage ».

Un autre point sur lequel, les scientifiques sont attentifs, c’est sur l’environnement et la reconstruction de l’habitat de ces animaux. Un aspect de la démarche essentiel pour que la réhabilitation des porcs pygmées soit efficace. Une tâche très compliquée qui fait face à de nombreux obstacles.