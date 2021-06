Un homme a trouvé 85,000 euros cachés dans un bibelot le long d’un trottoir bordelais

L’histoire se passe à Mérignac, une petite ville non loin de Bordeaux. C’est le journal Sud-Ouest qui rapporte l’information. Un homme était en train de fouiller les encombrants à la recherche de quelque chose d’intéressant, le jeudi 24 juin dernier, aux alentours de 23 heures. L’homme tombe alors sur une petite statuette creuse représentant un éléphant. Ce n’est pas la seule chose qu’il découvre, puisque dans la statuette, se trouve un pactole de 85.000 euros.

Une aubaine donc ! Le découvreur a préféré la sûreté et est allé se rendre au commissariat pour donner l’argent. En effet, une telle somme cachée pourrait être le fruit de trafics de stupéfiants principalement. C’est en tout cas l’hypothèse avancée par plusieurs médias locaux, comme le Sud-Ouest et Républicain Lorrain.

Une enquête en cours

L’argent a été placé dans un coffre à la Caisse des dépôts et consignations, en attendant qu’une enquête soit menée par la Sûreté départementale. Les billets ont été étudiés, les empreintes sur ces derniers et sur le bibelot ont aussi été relevées pour pouvoir, peut-être, soulever le mystère qui plane autour de cette somme et des circonstances de cette découverte.

C’est que Mérignac a déjà vécu une situation vaguement similaire. En 2010, un homme venait d’acheter une maison dans un lotissement. Lorsqu’il a mené quelques travaux, il a notamment déterré 160.000 euros planqués dans le jardin en coupure de 50, 100 et 500 euros.