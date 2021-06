À la télé ce soir: «Slumdog Millionaire» ou «Une vie entre deux océans» (vidéos)

« Slumdog Millionaire », à 20H20 sur LA UNE

Sur le plateau d’un jeu télévisé regardé par toute l’Inde, « Qui veut gagner des millions ? », Jamal Malik, le gamin des bidonvilles, est devenu une star en répondant à toutes les questions. Accusé de tricherie, il est interrogé par la police. Ses réponses racontent sa vie de miséreux et d’idéaliste…

« Une vie entre deux océans », à 20h25 sur RTL-TVI

Sur une petite île perdue au large de l’Australie, peu après la Première Guerre mondiale, Tom Sherbourne, le gardien du phare, a trouvé le bonheur auprès d’Isabel. L’amour qu’il reçoit le soutient après le traumatisme subi sur les champs de bataille. Il est comblé quand Isabel tombe enceinte…

Les étoiles de Dominique Deprêtre

« Slumdog Millionaire », à 20H20 sur LA UNE – quatre étoiles

de Danny Boyle et Loveleen Tandan (2008)

Huit Oscars, quatre Golden Globes Awards, sept Baftas et… le Goya du meilleur film européen ont récompensé ce thriller indo-britannique, un vrai modèle d’intelligence en matière d’écriture et d’originalité. Entièrement tourné en Inde, l’ouvrage utilise le mode du flash-back avec une précision et un à-propos exceptionnels pour décrire la misère sociale au pays du Taj Mahal, tout en distillant jusqu’à la séquence finale une tension implacable digne des meilleures réussites du genre.

« Twilight, chapitre 5 : révélation, 2e partie », à 20H15 sur AB3 – deux étoiles

de Bill Condon (2012)

À l’image de son prédécesseur, ce dernier titre de la « saga du suçon » s’est fait abondamment allumer par ses détracteurs qui l’ont également qualifié d’« involontairement drôle ». La saga a toujours autant irrité que fasciné. Il faut toutefois, et jusqu’au bout, lui reconnaître une cohérence de style indiscutable et une ambiance particulière qu’on ne peut totalement dénigrer, surtout chez les amateurs d’un sous-genre qu’on croyait devenu exclusivement réservé à Tim Burton.

« La vie très privée de Monsieur Sim », à 22H50 sur RTL-TVI – deux étoiles

de Michel Leclerc (2015)

Cette adaptation de l’antépénultième roman de Jonathan Coe était réputée délicate, et on peut dire que le réalisateur du « Nom des gens » s’en sort plutôt bien, grâce notamment à la performance d’un Jean-Pierre Bacri très crédible dans le rôle de l’anti-héros dépressif à la quête de son deuxième souffle. La séquence où il galvaude l’occasion d’enfin concrétiser avec son amour de jeunesse amène le propos du film à son paroxysme, avec une Valeria Golino plus désirable que jamais !

« 20 ans d’écart », à 23H25 sur TMC – deux étoiles

de David Moreau (2013)

Le charme naturel de Virginie Efira (38 ans) et la performance du jeune sociétaire Pierre Niney (20 ans – on a donc… un peu triché sur l’âge des tourtereaux) font globalement oublier les maladresses et approximations d’un script et d’une mise en scène négligeant le caractère passionnel d’une telle histoire d’amour.