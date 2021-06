L’homme imperméable

On ne sait toujours pas si Boris Johnson est un bon Premier ministre. En revanche, il a l’art de passer entre les gouttes et même de sortir des tempêtes sans être trempé ! Depuis qu’il occupe le 10 Downing Street, « BoJo » est d’abord tombé bien bas dans les sondages. On se souvient que, comme Donald Trump, il allait jusqu’à nier la pandémie en ne prenant aucune précaution. Le retour de manivelle a été sévère : Johnson a chopé le Covid et a été à deux doigts de mourir. Depuis, il s’est montré évidemment bien plus sérieux dans ce dossier. Il a pris des mesures radicales...