Jodie Foster: «J’ai appris à surmonter l’anxiété»

À 58 ans, Jodie Foster peut se targuer d’avoir l’une des carrières les plus prolifiques et exemplaires pour une actrice américaine. Avec deux Oscars en poche, trois Golden Globes, cette francophile qui a obtenu son baccalauréat français et qui a commencé sa carrière a six ans, est apparue dans autant de succès au box-office que critiques : « Taxi Driver », « Les accusés », « Le silence des agneaux », « Panic Room »… Elle revient au premier plan dans le film : « Désigné coupable » (« The Mauritanian », sortie le 14...