Affaire Jubillar: les derniers rebondissements

Depuis six mois, l’enquête semblait stagner suite à la disparition de Delphine Jubillar, infirmière du Tarn, dans la nuit du 15 au 16 décembre. Dans le plus grand secret, la section de recherches de Toulouse creusait la piste du féminicide. Dans leur viseur, Cédric Jubillar, le mari de la trentenaire, cerclé d’indices compromettants. Le 18 juin, il a été mis en examen et placé en détention provisoire. Depuis ce revirement de situation, le dossier rebondit jour après jour.

