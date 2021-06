RTL rime désormais avec Rossel

Avec ce rachat, Bernard Marchant, CEO du Groupe Rossel, entend développer l’offre digitale et «valoriser les talents et initiatives en Belgique francophone». - BelgaImage

Une acquisition de taille dont se félicite le groupe, mais qui, plus encore, ouvre des perspectives d’avenir. Le Groupe Rossel (propriétaire notamment du « Soir mag », du « Soir », de « Ciné Télé Revue », de « Sudpresse », etc.) rachète RTL Belgium et met dans son escarcelle trois chaînes télé (RTL-TVI, Plug RTL, Club RTL), deux radios (Bel RTL et Contact), une radio digitale (Mint), un site de streaming (RTL-Play), un site d’information (RTLinfo.be) et une régie publicitaire (IP). La chaîne leader sur le marché francophone était à vendre depuis l’...