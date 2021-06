Boris Johnson fou de joie devant le but de Harry Kane face à l’Allemagne (vidéo)

Le Premier ministre du Royaume-Uni n’a pas loupé une minute du huitième de finale de l’Euro entre l’Allemagne et l’Angleterre mardi soir.

L’Angleterre et l’Allemagne s’affrontaient mardi soir à Wembley en huitième de finale de l’Euro de football. Et s’il n’était pas dans le stade - comme Kate, William et leur fils aîné George par exemple -, Boris Johnson a suivi toute la rencontre à la télé.

Le premier ministre du Royaume-Uni a explosé de joie durant le match, notamment au moment où Harry Kane a marqué le deuxième but de la rencontre, à la 86e minute de jeu, assurant une place en quarts de finale pour les Anglais. Tout excité devant l’écran, Boris Johnson a lancé un « Harry Kane ! Harry Kane finally scored ! », en levant les bras en l’air.

Et d’après les photos prises un peu plus tôt, il a aussi célébré le premier goal de la rencontre, celui de Sterling. On le voit à nouveau les bras tendus, en train de crier.