Angèle prête sa voix à Lola Bunny dans «Space Jam: nouvelle ère»

L’univers de « Space Jam » fera son grand retour dans les salles en juillet, avec non plus Michael Jordan en personnage principal mais bien la star des Lakers LeBron James. Et au casting de ce « Space Jam : nouvelle ère », on retrouvera aussi une surprise 100 % belge… Angèle !

En effet, la chanteuse bruxelloise prête sa voix au personnage de Lola Bunny, une des Looney Tune de ce film qui mêle prises de vue réelles et animation. Angèle a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux mardi soir, avec une photo d’elle tenant un ballon de basket sur le bout du doigt.

Ce n’est pas la première expérience d’Angèle au cinéma, puisque l’interprète de « Balance ton quoi » est aussi au casting de « Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu », dont le tournage se terminera dans les semaines à venir. Pour ces nouvelles aventures des deux Gaulois, Guillaume Canet a réuni un paquet de stars, parfois surprenantes, dont Zlatan Ibrahimovic, Vincent Cassel, José Garcia, Audrey Lamy, Marion Cotillard, Orelsan, Philippe Katerine, etc.