Mazda annonce un avenir électrique

Avec un seul modèle électrique (la MX-30) et l’hybridation légère, Mazda n’est pas aussi avancé que de nombreux concurrents dans la course à l’électrification. Cependant, le constructeur annonce l’arrivée prochaine de 5 hybrides et 5 hybrides rechargeables. En plus, Mazda commercialisera 3 nouveaux véhicules 100 % électriques. La firme japonaise conservera les motorisations thermiques en se concentrant sur sa technologie Skyactiv. Mazda rejoint aussi la eFuel Alliance dans le développement de carburants synthétiques.

Deux...