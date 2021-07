« S’ils n’ont pas de pain, qu’ils mangent de la brioche ! » Cette citation est généralement attribuée à la reine Marie-Antoinette lorsqu’elle apprend que le peuple de Paris, en colère, marche sur Versailles en cette bonne et tranquille (hum !) année 1789. L’épouse de Louis XVI aurait-elle perdu la tête en clamant pareille bêtise ? L’histoire révélera que non, et que la citation était totalement apocryphe. Ce qui n’empêcha pas la tête de cette pauvre Marie-Antoinette de quand même rouler dans la sciure quatre ans plus tard. Comme l’...