Alain Pierre: le roi méconnu des synthés

Il nous reçoit dans sa fermette du Brabant wallon. À 73 ans, Alain Pierre a gardé le look de sa jeunesse, des cheveux longs, un t-shirt noir de musicien toujours aux aguets. Il roule ses Rizzla. Sa vie déborde de souvenirs et non des moindres. Producteur, arrangeur, compositeur, il vit surtout dans sa tanière du premier étage, deux pièces remplies de synthés dont certains, quasi uniques, sont des rescapés d’une folle carrière courant sur cinquante ans.

« Cœur de loup » en 1989, le tube de Philippe Lafontaine dont il signe les arrangements,...