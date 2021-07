«L’Angleterre a réalisé l’impensable»: la victoire des Anglais à l’Euro a rapproché William et Harry

Ce n’est un secret pour personne, les relations entre les princes William et Harry ne sont plus vraiment au beau fixe depuis que le plus jeune des deux frères a choisi de s’éloigner de la famille royale. Le papa d’Archie et Lilibet Diana, partis vivre avec sa petite famille aux États-Unis, n’a presque plus de contacts avec son aîné.

Mais on les a tout de même vus faire un pas l’un vers l’autre lors des funérailles du prince Philip, mari d’Elizabeth II, décédé le 9 avril dernier. Et il semblerait qu’un autre événement les a poussés à reprendre contact très récemment. En effet, tous deux fans de football, William et Harry n’ont manqué aucune minute du match de huitièmes de finale de l’Euro entre l’Angleterre et l’Allemagne – le premier étant même en tribunes à Wembley. Et à l’issue de la rencontre, remportée 2-0 par les Three Lions, les deux princes se seraient échangés quelques messages, annonce le Daily Mail. « Comme si battre l’Allemagne n’était pas assez incroyable, l’équipe de football d’Angleterre semble avoir réalisé l’impensable », a écrit ce jeudi le tabloïd britannique, qui concède tout de même que cette petite prise de contact entre William et Harry ne constitue pas une véritable réconciliation. Mais c’est un pas en avant.

De plus, les fils de Lady Diana et du prince Charles se retrouveront ce jeudi à Londres, pour une petite cérémonie en hommage à leur maman, au palais de Kensington. Ils inaugureront une statue en l’honneur de la princesse de Galles, qui aurait eu 60 ans aujourd’hui.